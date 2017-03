Viola: Della Valle presenta nuovo stadio

FIRENZE, 9 MAR - Cresce l'attesa per la presentazione in programma domani alle 11,30 del progetto del nuovo stadio. L'appuntamento è nella Sala d'Arme in Palazzo Vecchio: annunciati il sindaco di Firenze, Dario Nardella, il patron della Fiorentina, Andrea Della Valle e il presidente esecutivo viola, Mario Cognigni. "Domani dimostreremo tutti insieme di essere una squadra - ha dichiarato Nardella a Radio Fiesole - Rispetto ad altre città che hanno avviato un discorso sul nuovo stadio Firenze è quella più avanti di tutte. Vogliamo tutti lo stadio, non lo dico solo da tifoso ma anche da sindaco. Stiamo procedendo nel rispetto delle normative, oggi non avere un impianto di proprietà è un grossissimo handicap". Diego e Andrea Della Valle presentarono già nove anni fa un progetto per quella che viene definita la 'nuova casa della Fiorentina' ma per varie vicende non è mai decollato. La città e i tifosi confidano che stavolta sia quella buona.