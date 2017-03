Stadio: Raggi, nessuna proposta da Lazio

ROMA, 09 MAR - "Uno stadio per la SS Lazio? Ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna proposta". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi a Radio Radio. "Se dovesse avviarsi un procedimento serio noi vigileremo affinché il procedimento parta in maniera consona sin dal principio. Valuteremmo dal principio la questione delle opere", ha aggiunto.