Snai: quotisti, Juve favorita sul Milan

ROMA, 9 MAR - Da una parte la suggestione dei precedenti, dall'altra il realismo dei quotisti: così, a dispetto della sconfitta dell'andata, della Supercoppa persa ai rigori e di una sofferta vittoria in Coppa Italia, la Juve è strafavorita su Snai per il quarto incrocio stagionale contro il Milan. Il successo bianconero è offerto a un modesto 1,43, il pareggio a 4,50, il '2' rossonero vale addirittura otto volte la scommessa. Sarà una gara con molte reti? Sì, per i quotisti Snai, che presentano un Over molto basso, a 1,65. A proposito di gol: l'uomo più atteso è Higuain: una sua rete, quasi fosse una sentenza, paga molto poco: solo 1,90. Più alta la quota per Mandzukic (2,25) e Dybala (2,50). Una nuova firma di Bacca, dopo la doppietta della settimana scorsa, è in lavagna a 3,50. All'andata decise un gol di Locatelli: il bis del giovane rossonero vale 10 volte la scommessa.