Braida: Barca ha riscritto storia calcio

ROMA, 9 MAR - "Io ci ho sempre creduto e mi sono detto 'abbiamo delle possibilità, perché abbiamo una grande squadra e un grandissimo giocatore che è Messi'. Sono tutti grandissimi, però questa partita è stata veramente memorabile e ha riscritto la storia del calcio. Anche lunedì scorso ho detto che per il Barca era difficile, non impossibile, ma solo per il Barca, nessun'altra squadra al mondo avrebbe potuto farlo". Così Ariedo Braida, ds del Barcellona con delega per l'estero, all'indomani della storica partita vinta dai blaugrana sul PSG. "Il Barcellona ha scritto una pagina pazzesca della storia del calcio. Un grande allenatore diceva 'le partite iniziano 0-0 e non si sa mai come finiscono': aveva ragione - sottolinea Braida -. Il calcio va giocato e alla fine si tirano le somme. Bisogna sempre prepararsi bene e festeggiare poco". Braida fa i complimenti anche a Luis Enrique: "Devo fargli un complimento non solo per ieri, ma per tutto quello che ha saputo fare, perché è un grandissimo allenatore".