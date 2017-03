Palermo:Baccaglini "Tifosi, sosteneteci"

PALERMO, 9 MAR - Sono poche le speranze di salvezza per il Palermo e così va a rilento la vendita dei biglietti della partita contro la Roma, in programma domenica sera nello stadio Renzo Barbera. Il presidente Paul Baccaglini ha quindi deciso, con un video sul profilo Istagram della società rosanero, di incitare i supporter a venire allo stadio. "Amici palermitani, è questo il clima che si respira qua - afferma -. Abbiamo una voglia di fare, un entusiasmo pazzesco: domenica venite allo stadio". Accanto a lui c'è Nestorovski, il bomber rosanero. "Aiutate la nostra squadra", dice. "I tifosi sono il nostro dodicesimo uomo in campo, che dico: tredicesimo e quattordicesimo", conclude Baccaglini.