Baccaglini, Zamparini si è fidato di me

ROMA, 9 MAR - "Se un imprenditore esperto come Maurizio Zamparini ha fatto tutte le sue valutazioni e si è fidato del mio progetto, potete stare tranquilli. Anche lui ha avuto la possibilità di accedere alle foto con i tatuaggi che voi avete scoperto in questi giorni, così come ha valutato la solidità della mia proposta". Lo ha detto il neopresidente del Palermo Paul Baccaglini, commentando con i giornalisti la scarsa fiducia nei suoi confronti manifestata dalla stampa e da una parte della tifoseria. Baccaglini ha spiegato che a comprare il Palermo sarà uno special purpose vehicle, una società o un altro soggetto giuridico diverso dalla banca, costituito per veicolare attività finanziarie cedute da terzi. "Non sarà Integritas Capital a rilevare il Palermo - ha precisato - Quella è stata costituita per altri scopi". Baccaglini cerca così di diradare le ombre sull'operazione finanziaria che, in prima battuta, sembrava avere come principale protagonista la società di cui lui stesso è cofondatore.