Orlando, valuteremo progetto stadio

ROMA, 9 MAR - "Il Palermo deve avere da parte del sindaco il massimo dell'attenzione: per questo a Baccaglini ho confermato quanto sempre detto agli altri presidenti. Qualora il club presenti un progetto idoneo, verrà valutato". Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, commentando il colloquio con il neopresidente rosanero Paul Baccaglini. "Maurizio Zamparini - ha aggiunto il primo cittadino - non è più presidente, ma non dimentico gli anni bellissimi dati a Palermo nel calcio. Non vorrei si compromettesse il ricordo del passato con un calcio eccellente. È doveroso dirlo". Baccaglini, da parte sua, ha assicurato che "il progetto dello stadio verrà sistemato e riproposto a breve. Faremo le modifiche necessarie, soprattutto per quanto riguarda i dettagli dell'area interna. Possiamo fare anche un'area eventi, oltre alla parte relativa al museo del Palermo e altro. Sfrutteremo il vecchio progetto. Il piano A è quello di costruirlo nell'area del velodromo. Cercheremo di fare tutto in tempi brevi, sono fiducioso".