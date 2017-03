L'Inter ha 109 anni: il club si celebra

ROMA, 9 MAR - "Buon compleanno, ti amo Inter. Emozionato per i prossimi 109 anni con te". Steven Zhang, figlio del proprietario del club nerazzurro Zhang Jindong, festeggia così l'Inter che oggi compie 109 anni. Lo fa su Instagram, pubblicando anche un disegno di un padre e un figlio che vanno insieme a San Siro. Anche la società ha voluto celebrarsi sul proprio sito con un lungo messaggio in cui viene ricordato che la squadra nerazzurra è l'unica ad aver fatto un triplete e a non essere mai retrocessa in Serie B. "Una squadra - si legge - che abbraccia la diversità, in cui tutti i giocatori si riconoscono sotto un'unica bandiera: quella del talento". Numerosi, poi, i messaggi di auguri dei giocatori, sempre via social, dal capitano Mauro Icardi fino a Ivan Perisic. E anche il presidente Erick Thohir dall'Indonesia ha festeggiato il club su Instagram.