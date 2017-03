Montella, Juve forte ma si può battere

ROMA, 9 MAR - "Vogliamo vincere: non è una finale ma l'atteggiamento dev'essere quello. La sfida è quasi proibitiva, visto il cammino della Juve nel suo stadio: per questo serve una mentalità da finale, sin dall'allenamento di oggi". Vincenzo Montella ha le idee chiare alla vigilia dell'anticipo di campionato in casa bianconera. "La Juventus è fortissima - osserva il tecnico del Milan - Sa aspettare e colpire al momento giusto, comanda il gioco, sa vincere. Eppure, io ho visto anche che si può battere: è necessario fare tutto meglio, rispettarli ma crederci, giocando senza timori. Vincere ci darebbe una spinta in più, anche perché c'è uno scontro diretto fra due squadre davanti a noi (Inter-Atalanta, ndr)". Montella, poi, prende spunto dalla rimonta del Barcellona ieri in Champions League per caricare la sua squadra. "Bisogna crederci sempre, fino alla fine, intimamente, non solo a parole - spiega l'allenatore - Il calcio sa regalare emozioni incredibili e il Barcellona dimostra che l'approccio mentale è fondamentale".