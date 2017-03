Champions: L'Equipe, Psg inqualificabile

ROMA, 9 MAR - "Inqualificabile" è lo strillo di prima pagina dell'Equipe, il quotidiano francese, che nell'editoriale intitolato "Il ritorno dell'inverno" scrive: "Non bisognava arrivare così in alto se poi si doveva scendere così in basso". L'analisi dell'umiliazione subita dal Paris Saint-Germain contro il Barcellona, che ha vinto 6-1 e si è qualificato per i quarti di Champions League, è senza scampo: "La leggenda che si è scritta è quella di un fallimento eterno: Barcellona-Psg sarà per sempre il simbolo, applicato al calcio, che tutti i capovolgimenti sono possibili e che questo gioco è pazzo, soprattutto per le squadre che perdono la testa. A qualche centimetro, a qualche secondo dal diventare una grande d'Europa o di poterlo sperare, il Psg è diventato ieri sera, cadendo nel precipizio, una marca mondiale simbolo di fallimento". Sul resto della stampa francese, Le Parisien titola in prima pagina "Il crollo" e nelle pagine dedicate allo sport sentenzia: "Tutti colpevoli". Mentre Le Figaro scrive: "Psg umiliato".