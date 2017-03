Champions: media spagnoli, Barça eroico

ROMA, 9 MAR - Titoli inevitabilmente trionfalistici sulla stampa spagnola all'indomani della clamorosa rimonta che ha qualificato il Barcellona ai quarti di Champions League, ai danni del Paris Saint-Germain. "Mundo Deportivo" propone il titolo "Eroi" e in prima pagina non fa menzione delle contestazioni arbitrali francesi, così come scelgono "El Mundo" ("rimonta storica"), "La Vanguardia" ("Barcellona epico, notte magica") e "Sport" ("Da leggenda"). "Marca" titola "Da apoteosi. Sei gol, sei (ripetuto, ndr), per la storia". Ma nel sommario ammette che la "rimonta epica" del Barcellona è macchiata dagli "errori gravi" di Aytekin. Ancor più esplicito, in questo senso, è "As" che per la grande foto in prima pagina sceglie l'arbitro tedesco accerchiato dai giocatori del Psg in un momento della gara, anziché le esultanze blaugrana che dominano sugli altri giornali. Il titolo è "Rimonta con polemiche" e in un sommario sottolinea: "Non visti due falli da rigore di Mascherano e concesso uno, inventato, a Suarez sul 4-1 al 90'".