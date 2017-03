La Junior Tim Cup fa tappa a Genova

ROMA, 8 MAR - Giornata da ricordare per i ragazzi della Junior TIM Cup, il torneo di calcio Under 14 promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano, che hanno incontrato Miguel Veloso del Genoa e Vasco Regini della Sampdoria all'Oratorio San Siro di Struppa a Genova. Un pomeriggio all'insegna della condivisione e delle emozioni per tutti i partecipanti. Prima, i ragazzi hanno rivolto qualche domanda Veloso e Regini per poi consegnare loro la maglia "Uno di Noi" Miguel Veloso e Vasco Regini insieme al capitano della squadra di un oratorio locale che partecipa al torneo, hanno poi firmato una speciale maglia che farà una "staffetta" in tutte le città dei prossimi incontri. Infine, alcuni dei giovani calciatori della Junior TIM Cup hanno avuto la possibilità di scendere in campo con gli ambasciatori delle squadre liguri. Tante emozioni che i ragazzi hanno immortalato con foto da postare sui propri profili social per raccontare, attraverso l'hashtag #juniortimcup, i momenti più belli di una giornata da sogno.