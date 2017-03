Kluivert "Verratti è del Psg,non va via"

ROMA, 8 MAR - "Verratti è un giocatore molto importante per noi, dirige il nostro centrocampo: non va via, appartiene al Psg". Così il direttore sportivo del Paris Saint Germain, Patrick Kluivert, blinda l'azzurro prima della partita col Barcellona, mentre nega interesse per l'asso blaugrana Messi: "Chi non lo vorrebbe nella propria squadra, ma al momento non ci stiamo pensando". "Ricchissimi premi in caso di vittoria della Champions? Noi ovviamente vogliamo la coppa, ma non abbiamo ancora vinto niente e quindi non ha senso parlare di eventuali premi", ha detto ancora l'olandese.