Regini "derby? Testa fredda,cuore caldo"

GENOVA, 8 MAR - Derby della Lanterna numero 114 alle porte ma, social a parte, poca verve da parte dei genovesi: la vittoria di Empoli ha riportato il sereno in casa Genoa mentre la Samp ha proseguito la striscia positiva battendo il Pescara. "Il derby è una di quelle partite in cui bisogna avere testa fredda e cuore caldo" ha detto Vasco Regini, difensore blucerchiato. "Per noi comunque sarà una gara importante perché è da tantissimo tempo (dal '59/'60, ndr) che la Samp non vince due derby consecutivi in serie A". "Vogliamo riscattare la sconfitta dell'andata" ha detto invece il rossoblù Veloso, che essendo infortunato non ha partecipato alla seduta a porte aperte, che però non ha visto la ressa al Signorini. Circa trecento i tifosi presenti, senza striscioni o cori, e con un solo enorme bandiera. Porte chiuse e allenamento lontano da occhi indiscreti per la Samp che ha proseguito la preparazione con una seduta tecnico-tattica sul terreno superiore, dunque blindatissima.