Ranieri ha detto no al Wolfsburg

ROMA, 8 MAR - Dopo essere stato esonerato dal Leicester, nonostante il 'miracolo' della passata stagione, Claudio Ranieri non ha al momento intenzione di tornare subito in panchina e per questo ha detto 'no' al Wolfsburg che lo aveva contattato per la panchina. Lo scrive oggi il 'Leicester Mercury' secondo cui il tecnico romano avrebbe avuto la possibilità di sostituire Valerien Ismael, esonerato dal Wolfsburg (è quart'ultimo in Bundesliga) ma la risposta non è stata quella attesa e il club tedesco ha poi virato su Adries Jonker, proveniente dall'Academy dell'Arsenal.