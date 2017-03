Prandelli, visto grande Napoli per 60'

ROMA, 8 MAR - "Il Napoli è stato per un'ora protagonista assoluto contro una grandissima squadra". Così Cesare Prandelli intervenuto a 'Tutti Convocati' su Radio 24 analizza il match di Champions di ieri sera. "Abbiamo due squadre con strutture diverse: il Real Madrid ne ha una dove grandi giocatori, che possono avere momenti difficili, poi ti risolvono comunque i problemi; il Napoli invece deve giocare un calcio perfetto per arrivare a quei livelli, quindi se non hai grandi giocatori alla fine ti rimane poco, ti rimane solo la consapevolezza che il gioco ti può far avvicinare. Noi ieri sera eravamo tutti orgogliosi di essere italiani, di vedere una squadra italiana che gioca un calcio propositivo, meraviglioso e quindi ci siamo sentiti tutti napoletani ma soprattutto italiani La Juve è strutturata in maniera diversa - ha proseguito l'ex ct - Ha preso quest'anno due giocatori dal Napoli e dalla Roma e quindi è nata per arrivare in fondo a questa Champions".