E.League: insidia Lione per la Roma

ROMA, 8 MAR - Dopo i passi falsi in Coppa Italia e campionato, la Roma paga pegno anche in Europa. Almeno stando ai quotisti Snai che vedono i giallorossi sfavoriti nella trasferta di Lione, valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League: francesi leggermente favoriti, a 2,45, il successo della Roma vale 2,80. Un pareggio vale 3,50.