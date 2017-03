Figc, parte 3/a edizione progetto'Rete!'

ROMA, 8 MAR - Al via la 3/a edizione del progetto 'Rete!', iniziativa promossa e sviluppata dal 2015 dal Settore giovanile e scolastico della Figc in collaborazione col Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) con l'obiettivo di promuovere e favorire l'interazione e i processi di inclusione sociale ed interculturale attraverso il calcio. Nel biennio 2015-2016 - informa la Figc - il progetto, rivolto ai minori non accompagnati e neo maggiorenni (16-19 anni) richiedenti protezione internazionale residenti presso centri di accoglienza della rete Sprar di tutta Italia, ha coinvolto 516 ragazzi e 49 Progetti Sprar. Nel 2017 sono 393 i ragazzi appartenenti a 30 Sprar di 11 regioni (Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Trentino, Umbria e Veneto), che da marzo a maggio parteciperanno ad una fase regionale con interventi sportivi, educativi e formativi effettuati dai Coordinatori del Settore giovanile e scolastico presso i Progetti Sprar.