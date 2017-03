Buffon, caso Bonucci chiuso

ROMA, 8 MAR - "Leo ha capito di aver sbagliato, il caso è chiuso". Il capitano della Juventus Gigi Buffon liquida così il litigio con mister Allegri costato la tribuna al difensore bianconero nella gara con il Porto. "In un momento di enfasi e nervosismo ci può stare - aggiunge ai microfoni di Sky Sport - Ha sbagliato ed ha pagato con una mezza cena". Buffon torna poi sui veleni del post Juventus-Napoli di Coppa Italia: "Sono state polemiche montate sul nulla e mi hanno lasciato allibito. Ciò nonostante, i media mi hanno sorpreso in modo positivo, visto che hanno ricondotto tutto all'ambito sportivo". Venerdì, intanto, la Juventus sarà impegnata nella sfida con il Milan, anticipo e match di cartello della 28/a giornata di Serie A. "Il Milan sta lavorando molto bene - osserva il portiere bianconero - In futuro la partita con la Juve potrà essere una sfida-scudetto. Donnarumma? È il futuro: può diventare il mio erede, perché è un ragazzo speciale con doti incredibili non soltanto dal punto di vista tecnico".