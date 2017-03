Champions: Ancelotti, finale col Real

ROMA, 8 MAR - Dopo aver eliminato e umiliato l'Arsenal negli ottavi, Carlo Ancelotti ha un piccolo desiderio per il suo Bayern: incontrare il Real Madrid nella finale di Cardiff. Lo ha confessato il tecnico italiano subito dopo il trionfale 5-1 con cui i bavaresi hanno violato, risultato fotocopia dell'andata, l'Emirates Stadium. Interpellato se vorrebbe incontrare la sua ex squadra nei quarti, il tecnico italiano ha risposto "No, non nei quarti di finale. Il Real Madrid mi piacerebbe vederlo in finale a Cardiff". Eliminato in semifinale lo scorso anno, secondo Ancelotti il Bayern ha le carte in regola per arrivare fino in fondo anche se, ha ammesso, "a volte sono i piccoli dettagli a decidere le partite".