Buffon, triplete? Sognare restando umili

ROMA, 8 MAR - "Triplete è una parola impegnativa da pronunciare. Bisogna pensare in grande perché siamo la Juve, ma dobbiamo avere i piedi ben piantati a terra e operare con molta umiltà". Capitan Buffon non pone limiti alle ambizioni bianconere. "Ciò non vuol dire - precisa a Premium Sport - che se non si farà il triplete, sarà una delusione. Ci si prova, come sempre". In Champions, superando l'ostacolo Porto, la Juventus non correrà il rischio di un derby italiano, dopo l'eliminazione del Napoli. "Ieri la squadra partenopea mi ha appassionato - rivela Buffon - L'ho tifata con tutto il cuore. È bello che una squadra che nei singoli non equivaleva il Real Madrid, sia riuscita a fare una gara alla pari per 55 minuti: solo gli episodi hanno fatto sì che il Real abbia vinto in maniera larga", aggiunge il n.1 bianconero rispondendo indirettamente al presidente Aurelio De Laurentiis sull'odio del Nord per i napoletani: "Il fatto che fossi propenso a tifare Napoli mi ha fatto piacere, perché vuol dire che mi sento ancora sano".