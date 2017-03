Egittologo, 'Messi idiota' poi le scuse

IL CAIRO, 8 MAR - Prima l'autogol, poi la marcia indietro. Così il più famoso archeologo egiziano si è scusato con Leo Messi dopo averlo descritto come "un idiota", perchè il fuoriclasse argentino si sarebbe mostrato, a suo dire, poco interessato alle sue spiegazioni durante una visita fatta il mese scorso alle piramidi di Giza. Intervenuto ad un programma tv egiziano, Zahi Hawass, conosciuto per una serie di apparizioni tv in cui spiega la bellezza dei monumenti antichi egizi, ha definito il fuoriclasse del Barcellona "un idiota. Gli stavo spiegando dell'antichità ma non c'era alcuna reazione sul suo volto - ha ricostruito l'egittologo - Io parlavo ma era come se lo stessi facendo a una pietra, insomma un vero idiota". Parole forti e pesanti da cui però il diretto interessato ha preso le distanze qualche ora dopo facendo sapere, in una dichiarazione, che il suo disappunto era stato mal tradotto da un cattivo interprete. Mi scuso con Messi e i suoi tifosi per l'equivoco", ha aggiunto.