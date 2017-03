Dzeko, non sento il peso degli anni

ROMA, 8 MAR - Edin Dzeko è un po' come quei vini che invecchiando diventano migliori. Superata la soglia dei 30 anni, il centravanti bosniaco sta vivendo un'annata eccellente con la maglia della Roma (già 29 gol in tutte le competizioni) e, alla vigilia dell'impegno di Europa League in casa del Lione, ammette che "forse questa è la miglior stagione di sempre". "Non sento gli anni, sono in forma e sono pronto, ma non è un caso. Lavoro molto, prima e dopo l'allenamento", aggiunge al sito dell'Uefa, prima di soffermarsi sul rapporto con capitan Totti: "Francesco è una leggenda di Roma e della Roma, ma quando ci parli non diresti mai che è una star perché è simpatico e tratta tutti bene. È semplicemente un onore giocare con lui. Per la Roma significa tutto. Quando non gioca dall'inizio, i tifosi impazziscono appena lo vedono scaldarsi e lo stadio s'infuoca".