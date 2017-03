Media spagnoli: S. Ramos salva il Real

ROMA, 8 MAR - Una grande foto di un Sergio Ramos esultante, autore del gol che ha spalancato le porte al successo in rimonta del Real Madrid ieri a Napoli, apre stamani le pagine del quotidiano spagnolo "Marca"; il titolo scelto è "Il capo", in italiano. Nel sito internet dello stesso giornale, poi, è in evidenza il fatto che il Real ha ora la possibilità di raggiungere la settima semifinale di Champions League consecutiva, record mai raggiunto da nessun club. Scelta fotografica simile per "As" che, come titolo, urla "Benedetto Ramos!" e sottolinea anch'esso che i blancos sono nei quarti di finale di Champions per la settima volta di fila. Per "Mundo Deportivo", così come per "Marca", Sergio Ramos è stato il "salvatore" del Real. E la frase di Zidane scelta da "As" per la prima pagina ("abbiamo la fortuna di avere un giocatore come Sergio che, di tanto in tanto, fa i suoi gol") è in perfetta sintonia con le lodi al giocatore che ha tolto le castagne dal fuoco ai merengue: un po' di paura, insomma, il Real l'ha avuta.