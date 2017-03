Champions: Arsenal-Bayern Monaco 1-5

ROMA, 7 MAR - Tutto facile per il Bayern Monaco, nel ritorno degli ottavi di finale della Champions. La squadra allenata ad Ancelotti, che aveva archiviato la qualificazione ai quarti già all'andata, con un netto 5-1, si è ripetuta, con un'altra 'manita' sul campo dell'Arsenal. E' finita 5-1 come all'andata. A Londra erano passati in vantaggio i 'Gunners', con Walcott, dopo 20' di gioco e i tedeschi hanno dovuto attendere il 10' della ripresa per pareggiare con il solito bomber Lewandowski, che ha infilato il portiere Ospina. L'olandese Robben ha portato il Bayern in vantaggio al 23', quindi Douglas Costa ha calato il tris al 33'. Arturo Vidal, su assist di Xabi Alonso, ha realizzato il quattro e il 5-1, che permette ai bavaresi di accedere ai quarti di finale del più prestigioso torneo europeo. L'Arsenal di Wenger, che è stato contestato a più riprese dai tifosi di casa e sembra sempre più vicino all'addio alla squadra londinese a fine stagione, ha chiuso in 10, dopo l'espulsione di Koscielny all'8' st per un brutto fallo.