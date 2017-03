Chapecoense debutta in Libertadores

RIO DE JANEIRO, 7 MAR - Debutto in Copa Libertadores per la Chapecoense, la squadra brasiliana 'cancellata' dal disastro aereo dello scorso 29 novembre, in Colombia, e che ha trovato la forza di rinascere fra nuovi acquisti, qualche prestito e promozioni dal settore giovanile. Il club di Santa Catarina, che stasera affronterà a Maracaibo i venezuelani dello Zulia, a sorpresa ha deciso di includere nella lista dei convocati anche i difensori Alan Ruschel e Neto, due dei tre atleti sopravvissuti alla tragedia (l'altro è il secondo portiere Jakson Follmann, cui è stata amputata parte della gamba destra).