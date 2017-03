Figc, procedimento su tesserato Catania

ROMA, 7 MAR - "Ci ha meravigliato un fatto accaduto recentemente: durante la partita Catania-Matera del 2 febbraio è stato dato minuto raccoglimento in memoria di Ciccio Famoso, noto pregiudicato e ultras: lo abbiamo appreso dalla questura di Catania". Lo ha detto il procuratore della Figc Giuseppe Pecoraro davanti alla Commissione parlamentare antimafia. "Su questo fatto abbiamo aperto procedimento perché vi è stata l'autorizzazione al minuto di raccoglimento da parte della Lega Pro", ha proseguito Pecoraro. "E' stata la società ad aver chiesto un minuto raccoglimento e nel maxischermo è stata ricordata la figura di Ciccio Famoso: è un fatto per me grave", ha aggiunto Pecoraro, rispondendo alle domande di uno dei due coordinatori del comitato Mafia e Sport, Angelo Attaguile. Il procedimento è aperto e riguarda il tesserato che ha dato l'autorizzazione: il presidente della Lega Pro non ne sapeva nulla. Chi ha chiesto l'autorizzazione, sono certo che sapesse chi fosse Ciccio Famoso".