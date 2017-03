Napoli-Real, Mertens tra i convocati

NAPOLI, 7 MAR - Nessun problema per Dries Mertens, che sabato a Roma aveva lasciato il terreno di gioco prima della fine del match per un problema fisico. L'attaccante belga è nella lista dei convocati per Napoli-Real di questa sera. Esclusi dai convocati di Maurizio Sarri il nuovo acquisto Pavoletti con Giaccherini, Strinic e Chirichies. Questi i convocati: Reina, Rafael, Sepe; Albiol, Maksimovic, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maggio; Allan, Diawara, Rog, Hamsik, Jorginho, Zielinski; Callejon, Insigne, Mertens, Milik. In tutta la città si respira un'atmosfera di attesa. Cancellati gli appuntamenti nel tardo pomeriggio degli studi professionali, mentre i ristoranti che saranno sintonizzati sulla partita si preparano alla serata del pienone.