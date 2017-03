Stadio Roma: Franceschini,non interverrò

ROMA, 7 MAR - "Io non ho strumenti per intervenire, né lo farò". Così il ministro di Beni culturali e Turismo, Dario Franceschini, risponde circa il vincolo posto dalla Soprintendenza a Tor di Valle dove dovrebbe sorgere lo stadio della Roma. "Ci sono competenze molto precise guidate dalla legge che appartengono alla totale autonomia delle Soprintendenze che non hanno un livello politico gerarchicamente superiore da far cambiare una decisione. Anzi, se lo si facesse, si commetterebbe un illecito o un reato, chiamatelo come volete Ci sono delle forme previste dalla legge e dai regolamenti a disposizione sia degli altri livelli istituzionali che dei privati per tutelarsi in caso non si condivida una decisione", ha spiegato Franceschini, rispondendo ai giornalisti nel corso della presentazione della Giornata nazionale del paesaggio del 14 marzo.