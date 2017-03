Figc: Malagò, superare contrapposizioni

ROMA, 7 MAR - "Ieri ho fatto un discorso di buonsenso prima delle elezioni della Federcalcio: chi ha vinto deve includere chi ha perso perché altrimenti mi sembra complicato trovare una soluzione ad una situazione che vede oggi due blocchi contrapposti". Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, rinnova il messaggio all'indirizzo della Figc all'indomani della rielezione di Carlo Tavecchio. "Non serviva un fenomeno per capire che i numeri sarebbero stati questi - ha sottolineato - Le posizioni delle diverse componenti sono state granitiche, il pronostico è stato rispettato". Una Figc che nei prossimi 4 anni dovrà approntare la riforma dei campionati: "Non so se questa è la madre di tutte le riforme, ma sicuramente è un tema. Io penso che, se si parla soltanto del numero delle retrocessioni senza considerare le dinamiche di natura economica, i cosiddetti 'paracadute' nei confronti dei campionati di B e Lega Pro, il discorso lascia il tempo che trova", ha precisato Malagò.