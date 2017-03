Zamparini, Baccaglini persona giusta

PALERMO, 7 MAR - "Ho incontrato Baccaglini quando ha accompagnato Frank Cascio. Nonostante l'offerta di Cascio non fosse andata a buon fine, ho continuato ad avere rapporti con lui e da lì ho capito che era la persona giusta". Lo ha detto Maurizio Zamparini, presentando il nuovo presidente del Palermo Paul Baccaglini. Zamparini resterà nel consiglio di amministrazione fino al closing finanziario. "Io non ho mai detto una bugia - ha proseguito - Ho sempre mantenuto quello che ho promesso. Ho problemi finanziari per delle truffe dei procuratori. E' stata messa in dubbio la sopravvivenza stessa della società. Tutto falso. La mia società è stata un esempio di gestione sportiva e amministrativa. Mi hanno aiutato anche Palermo e i palermitani. Avere subito insulti da parte della tifoseria non mi è piaciuto, dobbiamo imparare dalla Francia e dalla Germania dove questo non succede. Adesso io mi faccio da parte e ci sarà Paul che sicuramente è la persona giusta".