Psg, Di Maria e Motta pronti per Barça

ROMA, 7 MAR - Ci sono anche l'azzurro Thiago Motta e l'argentino Angel Di Maria tra i 23 giocatori convocati da Unai Emery per la trasferta di domani sera del Paris Saint Germain a Barcellona, quando affronterà i blaugrana nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I francesi, dopo il 4-0 dell'andata, saranno così a ranghi completi per la partita finora più importante della loro stagione. I due non erano stati disponibili per le gare di mercoledì scorso in Coppa di Francia a Niort e quella di Ligue 1 sabato contro il Nancy (1-0). Di Maria era stato protagonista nella partita di andata, realizzando una doppietta.