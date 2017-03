Zidane, Napoli caricato da vittoria Roma

NAPOLI, 6 MAR - "Una vittoria come quella con la Roma non ti toglie energie ma ti carica, ti dà sicurezza, soprattutto perché hai vinto con la seconda in classifica". Lo ha detto l'allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane alla vigilia del match contro il Napoli nel ritorno degli ottavi di Champions League. "Conosco bene il calore del San Paolo - ha detto ancora il tecnico francese - l'ho vissuto da giocatore e so che non è mai facile giocare qui, perché la tifoseria sostiene molto la squadra. Ma mi piacciono gli ambienti così, è bello per il Napoli ma anche una motivazione in più per l'avversario. Siamo abituati a giocare con le grandi. So che vedremo una bella partita. Sono venuto in questo stadio 13 anni fa l'ultima volta e non credevo mai di tornarci da allenatore del Real Madrid in Champions. Ma la vita è bella per questo, ho lavorato tanto per arrivarci" ha aggiunto Zidane ricordando la sua ultima esperienza al San Paolo nel 2004, per la partita di addio al calcio di Ciro Ferrara.