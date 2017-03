Braida, nome tecnico Barça top secret

ROMA, 6 MAR - "Allegri è un amico ma la ricerca del nuovo allenatore è top secret, non se ne può proprio parlare". A stoppare le voci sull'identikit del futuro allenatore del Barcellona, dopo che Luis Enrique ha annunciato che non rinnoverà il contratto, è Ariedo Braida, ex Milan e oggi consulente del club blaugrana per il mercato internazionale. Ospite di 'Radio Anch'io Sport' su RadioUno, il manager ricorda che l'attuale allenatore già a settembre "aveva un po' preannunciato che a fine stagione avrebbe lasciato, lo ha confermato ora con largo anticipo per dare al club l'opportunità di trovare un nuovo allenatore posso solo dire che Luis dopo aver fatto grandissime cose, ha dimostrato di essere un grande allenatore e lo dimostrerà anche altrove" aggiunge Braida chesi sofferma anche sul match di dopodomani al Camp Nou, col Barcellona chiamato a una rimonta storica contro il Psg, che all'andata lo ha strapazzato 4-0: "E' difficilissimo recuperare ma quando hai in squadra un giocatore come Messi tutto è possibile".