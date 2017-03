C.Asia, Malesia non andrà in Corea Nord

KUALA LUMPUR, 6 MAR - L'uccisione nell'aeroporto di Kuala Lumpur di Kim Jong Nam, fratello in esilio del leader nordcoreano Kim Jong Un, sta avendo anche riflessi sportivi. Per motivi di sicurezza il governo malese ha infatti vietano alla propria nazionale di calcio la trasferta in casa della Corea del Nord dove, il 28 marzo, avrebbe dovuto disputare una partita di qualificazione alla Coppa d'Asia. Il segretario generale della Federcalcio malese, Hamidin Mohamad Amin, in un comunicato ha spiegato che l'espulsione dell'ambasciatore Kang Chol "ha reso al momento insicuro il viaggio di cittadini malesi in Corea del Nord". La Federazione ha chiesto che la partita venga trasferita da Pyongyang ad una sede neutrale. L'ambasciatore della Corea del Nord è stato espulso per le critiche rivolte alle conclusioni dell'indagine sull'uccisione di Kim Jong Nam, secondo le quali sarebbe stato eliminato con una dose di gas nervino.