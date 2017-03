Sarri, De Laurentiis? Parlato di cinema

CASTEL VOLTURNO (CASERTA), 6 MAR - "Con De Laurentiis ho parlato mezz'ora, ma per 28 minuti l'argomento è stato il cinema, di calcio abbiamo parlato trenta secondi". Così Maurizio Sarri ha risposto ai cronisti che gli chiedevano dell'incontro con il patron azzurro dopo la vittoria sulla Roma. "Gli ho buttato giù - ha detto ironico il tecnico del Napoli - due idee per qualche sceneggiatura, speriamo che mi faccia fare un film. Di calcio abbiamo parlato pochissimo e solo in generale di qualche situazione futuribile".