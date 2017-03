Sarri,possiamo far girare scatole a Real

(ANSA)- CASTEL VOLTURNO (CASERTA), 6 MAR - "Il Real Madrid è la squadra campione del mondo, la più ricca, quella con più trofei. Per noi è quasi impossibile ma possiamo fargli girare le scatole". Lo ha detto Maurizio Sarri alla vigilia della sfida di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Real Madrid. "La pressione - ha detto il tecnico del Napoli - è tutta per loro, ma segnano da 46 partite consecutive almeno un gol ed è normale che passino il turno. Noi se abbiamo il 3% di chances ce le giochiamo fino in fondo".