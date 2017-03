Baccaglini nuovo presidente del Palermo

PALERMO, 6 MAR - Il nuovo presidente del Palermo è l'imprenditore italo-americano Paul Baccaglini che ha conosciuto Zamparini l'anno scorso in occasione della trattativa con Frank Cascio, altro imprenditore interessato al Palermo. "Paul e il suo fondo - dice la società - hanno manifestato, dopo la rinuncia di Cascio, interesse per la acquisizione del Palermo Calcio e la realizzazione degli impianti sportivi. Con Baccaglini è stato raggiunto un accordo contrattuale in cui Baccaglini, membro fondatore e rappresentante di Integritas Capital, ha concordato - tramite società che lui indicherà entro il 19 aprile - l'acquisto del 100% delle quote del Palermo Calcio, il cui trasferimento dovrà avvenire entro il 30 aprile. Baccaglini ha assicurato un programma con la copertura finanziaria per lo sviluppo del progetto sportivo legato a quello tecnico per la costruzione del nuovo stadio e del centro sportivo.