Viareggio cup: scappano 7 ragazzi Congo

SIENA, 6 MAR - In Italia per partecipare alla Viareggio cup, 7 giocatori, tra cui 5 minorenni, di una squadra di calcio del Congo, sono scomparsi sabato scorso da Casole d'Elsa, nel Senese, dove la formazione era in ritiro. I 7, calciatori dello Ujana, alla seconda partecipazione al torneo riservato alle selezioni giovanili, si sarebbero allontanati senza documenti, lasciati alla reception dell'hotel. I dirigenti della squadra hanno sporto denuncia ai carabinieri. Intanto ieri pomeriggio la squadra ha lasciato Casole d'Elsa alla volta della Versilia, in previsione del torneo al via il 13 marzo.