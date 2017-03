Tavecchio, realismo per riforma Figc

FIUMICINO, 6 MAR - "Sulla riforma dei campionati ho sentito molte parole. Ho sperato che le componenti potessero trovare una soluzione condivisibile. Dobbiamo essere realisti e concreti". Così il presidente uscente della Figc, Carlo Tavecchio, all'assemblea elettiva della Figc. "Occorre una riforma facile dove tutte le componenti possano avere vantaggi a fronte di piccole rinunce avere un'idea è un'ottima cosa ma è ancora meglio saperle come portarla avanti", ha aggiunto Tavecchio citando Henry Ford. Rivolgendosi poi al numero uno dell'Aic Damiano Tommasi, ha detto: "Abodi ha un approccio più coinvolgente ma occorre superare il pregiudizio estetico. Dici che parlo solo di bilanci e numeri? se i conti non fossero in regola sarebbe gravissimo. Se abbandoniamo pregiudizi di bandiera e costruiamo un ambiente sostenibile e non di chimere - ha concluso Tavecchio - allora faremo crescere il calcio in modo corretto alimentando i sogni dei ragazzi. Nonostante i tagli del Coni noi i conti in ordine li abbiamo".