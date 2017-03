Figc, Abodi cita De Gregori, vince chi..

FIUMICINO, 6 MAR - "Emozionato sicuramente, lo considero il coronamento di un percorso e mi auguro di uno ulteriore. Chi vince? Le partite di calcio non hanno mai un risultato scontato...". Andrea Abodi racconta così il suo stato d'animo arrivando all'hotel di Fiumicino dove è in programma l'assemblea elettiva per la presidenza della federcalcio: il n.1 dimissionario della Lega di B è candidato alla corsa e sfida il presidente in carica Carlo Tavecchio e sull'esito non si sbilancia. "Vincerà chi sarà più generoso, avrà più coraggio e fantasia come cantava De Gregori - ha aggiunto Abodi, che a chi gli diceva che Tavecchio ha la febbre ha replicato di avere mal di denti - Quanto ai sondaggi sono fatti per essere smentiti. E' difficile entrare nella volontà di 270 persone, molti hanno avito paura a esprimersi e questo mi rattrista: l'idea è che si seguano più gli ordini di scuderia, mi auguro che nella segretezza dell'urna si possano dare la giusta risposta sul calcio che vogliamo domani".