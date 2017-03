Serie A: Bologna-Lazio 0-2

ROMA, 5 MAR - Due volte Immobile, la Lazio non si ferma. Nessuna traccia della temuta sbornia post derby di Coppa Italia, ma tutta la concretezza necessaria per superare agilmente il Bologna, tenere due punti sull'Inter e continuare la corsa al podio. Contro un Bologna spuntato e sterile (a fine gara rossoblu contestati), agli uomini di Inzaghi basta una prova ordinata e un gol per tempo del suo attaccante. Dopo sei partite senza vittorie Donadoni ha provato invano a cambiare il modo di stare in campo, ma la prima difesa a tre della sua carriera bolognese ha tenuto meno di dieci minuti. Al 9' Lulic raccoglie infatti una palla sulla sinistra, rientra sul destro e crossa preciso per Immobile che a centro area spinge la palla in rete con la fronte. Il Bologna gioca male ma riesce a replicare in più di un'occasione. Nella ripresa c'è ancora lo zampino di Immobile che al 29' quando la punta innescata da Milinkovic lo infila, per la doppietta. Stonatura per i biancocelesti, le scintille tra Milinkovic e Keita.