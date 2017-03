Inter: Ligabue "Champions è possibile"

ROMA, 5 MAR - L'Interista Ligabue è fiducioso: "Credo che questa sia la strada giusta - dice il cantauro a Premium Sport - La Champions? Niente è impossibile, ma in questo momento purtroppo c'è ancora un po' di distanza rispetto a Napoli, Roma e ovviamente Juve. Però finalmente adesso l'Inter ha un'anima, Pioli ha fatto un ottimo lavoro e i giocatori ci stanno dando dentro che è quello che vogliamo vedere". Due parole anche sull'imminente ritorno degli ottavi di Champions Napoli-Real: "Gli azzurri possono fare l'impresa, hanno il dovere di crederci. In questo momento secondo me il Napoli è la squadra che esprime il miglior calcio in Italia. Contro la Roma ha fatto una grandissima gara e secondo me con il Real non è impossibile, il Napoli deve crederci perché è una sfida alla sua portata".