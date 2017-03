Bonucci: se volevo andavo via un anno fa

ROMA, 5 MAR - "Sono un patrimonio della società, ho firmato un contratto fino al 2021. Sono qui, mi sento importante per la società e non vedo dove sia il problema. Se avessi voluto andare via avrei spinto per andare via lo scorso anno, quando ho ricevuto offerte": lo ha detto Leonardo Bonucci, dopo il gol all'Udinese. "Avevo cominciato a studiare l'inglese - ha aggiunto il difensore a Premium -. Anche lo spagnolo? Chissà, forse…".