Cagliari: Rastelli, ko pesante

CAGLIARI, 5 MAR - "Non ci aspettavamo una sconfitta del genere per come avevamo preparato la partita. Abbiamo cominciato anche bene, poi però abbiamo anche iniziato a sbagliare troppo e a far avvicinare l'Inter. Il gol all'inizio della ripresa è stata una mazzata". Lo ha detto il tecnico del Cagliari Massimo Rastelli, nella conferenza stampa del dopo gara. Gabriel? "Qualche settimana fa sono stato molto chiaro - ha detto Rastelli - non c'è mai stato dualismo. Andare a criticare un ragazzo che sta cercando di trovare il ritmo gara mi sembra una caccia alle streghe. I cinque gol subiti? Io conosco una sola ricetta per uscirne: il lavoro. Nessuno, me in primis, si sarebbe aspettato questo secondo tempo".