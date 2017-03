Juve: Allegri, guadagnato punto su Roma

ROMA, 5 MAR - Abbiamo guadagnato un punto sulla Roma: venivamo da un periodo impegnativo, dove abbiamo giocato partite di grandi importanza e oggi abbiamo trovato un'Udinese che ha pareggiato con grandi meriti. Quando certe partite non puoi vincerle non devi perderle": e' l'analisi di Massimiliano Allegri dopo l'1-1 Juve in casa Udinese. "I friulani ci hanno raddoppiato sempre - ha detto il tecnico bianconero a Premium - invitandoci a giocare la palla sopra, anche se avremmo dovuto comunque muoverla con più tranquillità. Siamo stati un po' frettolosi, ma è comunque un punto importante per la classifica. E anche con una vittoria non avremmo ritenuto chiuso il discorso Scudetto".