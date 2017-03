Bundesliga: tecnico Leverkusen esonerato

(ANSA-AP) - LEVERKUSEN, 5 MAR - Il 'cappotto' rimediato ieri contro il Borussia Dortmund (6-2) costa la panchina al tecnico del Bayer Leverkusen, Roger Schmidt, esonerato oggi. Il comitato degli azionisti e il consiglio di sorveglianza del club ha infatti deciso oggi, anche alla luce della peggiore stagione di Bundesliga da 14 anni a questa parte e il brutto ko casalingo contro l'Atletico Madrid nell'andata di Champions, di sollevarlo dall'incarico, aggiungendo che il successore sarà nominato "presto". "Alla luce dell'attuale situazione - ha fatto sapere l'amministratore delegato del club, Michael Schade - siamo arrivati alla conclusione che una separazione, per quanto dolorosa, sia necessaria per la crescita del Bayer e il perseguimento deglim obiettivi stagionali". Dopo 23 partite di campionato il Bayer Leverkusen si trova al 9/o posto in classifica con 30 punti, a 9 punti della zona Champions.