Real: C.Ronaldo recupera, per Napoli c'è

ROMA, 5 MAR - Cristiano Ronaldo recupera ed è pronto per la trasferta di Napoli. Lo scrive As, sottolineando che l'attaccante portoghese del Real, assente contro l'Eibar per un infortunio muscolare, si e' allenato regolarmente alla ripresa del lavoro mostrando che Zidane lo avrà a disposizione per martedi' al San Paolo.