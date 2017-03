Doppietta Bacca, Milan batte Chievo 3-1

ROMA, 4 MAR - Il Milan soffre, va in vantaggio, si fa raggiungere ma trova l'ottima serata di Bacca ed alla fine batte il Chievo 3-1. Un successo che consente ai rossoneri di salire a 50 punti, scavalcare momentaneamente l'Inter ed agganciare la Lazio al sesto posto, con vista sull'Europa. Partita complicata per i rossoneri, che la sbloccano con Bacca al 24'. Ma il Chievo reagisce ed al 43' pareggia dal dischetto con il gol di De Guzman (rigore dubbio fischiato dall'arbitro Maresca dopo un contatto fra De Sciglio e Gakpè). Nella ripresa il colombiano rovina in parte la sua partita calciando alto il secondo rigore fischiato dall'arbitro (fallo di mano di Cesar), ma poi si fa perdonare riportando il Milan in vantaggio al 25'. Bacca esce tra gli applausi di San Siro, al suo posto entra Kucka. Il gol della sicurezza lo realizza Lapadula al 37', ancora dal dischetto, dopo lo sgambetto in area di Izco su Ocampos.