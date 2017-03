Samp: Giampaolo "bravi e pazienti

GENOVA, 4 MAR - Sesto risultato utile consecutivo per la Samp grazie alla vittoria contro il Pescara, frutto della 'pazienza', come ha spiegato Marco Giampaolo. "La differenza l'ha fatta la pazienza di non snaturarsi, di muovere palla e di non andare a sbattere contro un muro perché il Pescara ha fatto tanta densità - ha detto il tecnico blucerchiato -. L'importante in questi casi è non perdere lucidità. Forse abbiamo rischiato qualcosa alzando i terzini ma andava fatto". Una vittoria che proietta la Sampdoria già in clima derby. "Ho cominciato a pensarci un secondo dopo la fine - ha ammesso Giampaolo -. Noi ci arriviamo nella condizione migliore. Sono convinto che questo derby si prepari da solo. Per noi sarà un colpo da non fallire. Mi hanno detto che sono tantissimi anni che non si vince il derby sia all'andata che al ritorno in serie A (l'ultima volta fu nel campionato '59/60). Abbiamo la grande chance di passare alla storia e va sfruttata".